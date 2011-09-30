Звільнення легкої промисловості від податку на прибуток майже не дало результату - експерт

Звільнення підприємств легкої промисловості від податку на прибуток майже не дало результату.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор концерну «Ярослав» Олександр БАРСУК, коментуючи норму Податкового кодексу, якою введено звільнення від сплати податку на прибуток підприємств легкої промисловості.

«На сьогодні в Україні легку промисловість звільнили від податку на прибуток. Це загалом уже серйозний крок з боку нашої держави, і він дає для нашого підприємства непогані результати. Хоча для більшості підприємств він майже нічого не дав, бо більшість українських підприємств легкої промисловості не були прибутковими», - каже О.БАРСУК.

За словами голови правління Української асоціації підприємств легкої промисловості Валентини ІЗОВІТ, серед українських підприємств легкої промисловості близько 58% є прибутковими.

Серед інших проблем для галузі О.БАРСУК назвав великий податковий тиск на заробітну плату, податки з експортно-імпортних операцій, постійні перевірки податкових, санітарних та інших органів.