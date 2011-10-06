Україна продовжила квоту на імпорт труб із Росії та інших країн на три роки

Україна продовжила квоту на імпорт сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб незалежно від країни походження на три роки - до 30 вересня 2014 р.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №182 за 4 жовтня.

Згідно з повідомленням, вищезгадане рішення було ухвалене на основі інформації, наданої ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» і ЗАТ «Інтерпайп Нікопольский завод безшовних труб «Ніко Тьюб», а також відомостей Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За результатами розгляду інформації комісія дійшла висновку, що все ще існує необхідність в застосуванні заходів щодо запобігання завданню значної шкоди вітчизняному товаровиробникові. Згідно з висновками комісії, український товаровиробник перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції.

Встановлено такі квоти: до 16,753 тис. т — у четвертий річний період (з 1 жовтня 2011 по 30 вересня 2012 року), 17,591 тис. т - у п`ятий річний період (з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року), і 18,471 тис. т - у шостий річний період (з 1 жовтня 2013 по 30 вересня 2014 року), зокрема для Росії - 11,91 тис. т, 12,506 тис. т і 13,131 тис. т за періодами відповідно.