До законодавства щодо розвитку вітчизняного машинобудування для АПК внесуть зміни

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 358 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що кошти державного бюджету, які спрямовуються на заходи, пов`язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для АПК.

Крім того, термін дії деяких норм чинного Закону «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» на сьогодні обмежується 2010 роком, тому пропонується продовжити дію таких норм на наступні роки.