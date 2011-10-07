Білорусь продасть «Беларуськалій» мінімум за 30 млрд. доларів - Лукашенко

Мінськ. Білорусь підтверджує намір продати "Беларуськалій" мінімум за 30 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для представників російських ЗМІ.

Президент зазначив, що окрім Росії в купівлі частини акцій ВАТ "Беларуськалій" зацікавлені ряд держав. Серед охочих купити калійну компанію - Китай, Індія, Катар, а також західні компанії, які президент не назвав.

"Хто дорожче заплатить, той і купить ту частину акцій, яку ми хочемо продати", - сказав білоруський президент.

За словами О. ЛУКАШЕНКА, зараз "Беларуськалій" - стовідсоткове рентабельне підприємство.

"Активи "Беларуськалія" дуже хороші. Ми назвали ціну 30 млрд. доларів і ця ціна вже підтверджена російським Ощадбанком", - каже президент Білорусі.

Але при цьому, за словами О. ЛУКАШЕНКА, російський бізнес хоче отримати "Беларуськалій" за 15 мільярдів доларів.

"Вони готові дати пару мільярдів кому завгодно, але 15 мільярдів готові заплатити. Ну хіба це нормально? Не нормально. Сьогодні я президент, а завтра - звичайна людина. Якби я після такого президента став президентом, то я б точно сидів у в'язниці. Де гарантії, що мене не посадять потім? Я чесно прожив свої роки президентські і не збираюся нічого у народу віднімати і відбирати", - сказав О. ЛУКАШЕНКО.

ВАТ "Беларуськалій" - потужне, ефективне підприємство, приносить країні близько 3 млрд. дол. прибутків у валюті. Як сказав глава білоруської держави, впродовж п'яти років очікується, що вартість калійних добрив виросте до 1 тис. дол. за тонну проти сьогоднішніх 500-600 дол.

При цьому О. ЛУКАШЕНКО зазначив, що "це неправда, що ми стримуємо російський капітал, ми вітаємо його тут". Більше того, він запрошує російські компанії на білоруські нафтопереробні підприємства.

"Чому нам з Росією не акціонувати нафтопереробні заводи? Труба йде з Росії, ці заводи налаштовані на переробку російської нафти марки Urals", - підкреслив він.

При цьому президент нагадав, що Білорусь вже навчилася працювати і на азербайджанській, і на венесуельській нафті.

Він підкреслив, що Білорусь дотримується диверсифікації процесів.

"Неможна бути зацикленим тільки на одну країну. Це залізний принцип у всьому світі - не можна класти яйця в один кошик, потрібно диверсифікуватися", - сказав президент.

Нагадаємо, 23 вересня президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що Ощадбанк Росії оцінив активи ВАТ "Беларуськалію", що входить в держконцерн "Белнафтохім", у 30 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Держконцерн "Белнафтохім" створений у квітні 1997 р. і є держмонополістом, що об'єднує понад 60 організацій з видобутку, переробки і транспортування нафти, нафтопродуктозабезпечення, хімії і нафтохімії, ряд наукових, проектно-конструкторских, будівельних ремонтних і пуско-налагоджувальних організацій, а також широку товаропровідну мережу на зарубіжних ринках, у т.ч. обидва НПЗ - в Мозирі і Новополоцьку, Солигорський калійний комбінат "Беларуськалій". Держконцерн забезпечує понад 30% промислового виробництва Білорусі і основну частину прибутків від експорту.