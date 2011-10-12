Виробництво легкових авто в Україні збільшилося на 50%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-вересні 2011 р., за оперативними даними, збільшилося на 50,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 71,869 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром".

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-вересні збільшилося на 34,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2 572 штук.

Також повідомляють, що виробництво вантажних автомобілів в Україні за 9 місяців скоротилося на 35,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2 484 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними "УкрАвтоПрому", у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2% порівняно з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2 693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося у 2,2 разу - до 5 129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), Корпорація "Богдан", ЗАТ "Єврокари", Корпорація "АІС" (ТОВ "КрАСЗ") Корпорація "Еталон" (ЗАТ "Чернігівський автозавод" і ЗАТ "Бориспільський автозавод") та ін.