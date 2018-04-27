Зриву підписання угоди про асоціацію з ЄС можна уникнути

Вирок суду у справі екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко - 7 років ув`язнення, заборона впродовж 3 років займати посади у виконавчій владі, а також обов`язкова виплата "Нафтогазу" понад 1,5 млрд. грн. збитку - украй негативно позначився на стосунках Києва і Брюсселю. Лідери ЄС навіть можуть відмінити запрошення Президентові Віктору Януковичу відвідати Брюссель, що було заплановано на 20 жовтня. Йдеться про серйозну загрозу підписанню Угоди про асоціацію. Проте, є можливість уникнути таких наслідків.

Заява Президента Януковича про те, що рішення суду не остаточне - "попереду ще апеляційний суд. Те, яке він прийме рішення і у рамках якого законодавства, матиме значення" - швидше є сценарієм звільнення Ю.Тимошенко. Особливо з урахуванням акценту глави держави - час "міняти Кримінально-процесуальний кодекс України", тобто, декриміналізувати статтю, за якою була засуджена екс-прем`єр.

Якщо саме так і станеться, то напруження у стосунках України і ЄС дещо спаде. У результаті знову можна буде говорити про можливість парафування Угоди (узгодження тексту для подальшого підписання без змін) ще в цьому році, а, можливо, і про підписання - якщо не у 2011-му, то на початку 2012-го напевно. Правда, про перспективу членства, на чому наполягала Україна, забути доведеться надовго.

Серйозні проблеми можуть виникнути пізніше - на етапі ратифікації документу парламентами країн-членів ЄС. Далеко не усі з них погодяться зробити це. Питання може "зависнути" на роки.

Що стосується угоди про зону вільної торгівлі, яка є невід`ємною частиною Угоди про асоціацію то для набуття чинності цього документу ратифікація в парламентах європейських країн не потрібна. Після схвалення європарламентом вона практично набуває чинності.

***Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з лютого 2008 року. Сторони планували укласти угоду до кінця нинішнього року. Угода про ЗВТ є складником Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Міністри закордонних справ країн - членів ЄС не виключають, що підписання угоди з Україною може бути відкладене через справи щодо Юлії Тимошенко. Найжорсткішу позицію зайняли Швеція та Німеччина.

Ймовірність розвитку ситуації саме за таким сценарієм підтверджують високопоставлені українські чиновники, у відомстві яких питання співпраці з Євросоюзом. Особливих побоювань з приводу зриву процесу підготовки і підписання угоди вони не висловлюють.

Україну, в принципі, влаштовують умови щодо ЗВТ. Києву, який вимагав практично в ультимативній формі включення в Угоду про асоціацію пункту про перспективу членства в ЄС, вдалося "витиснути" для себе збільшення квот на експорт продукції в країни Євросоюзу.

Зараз ситуація у Європі розжарена до межі. Країнам ЄС другої хвилі кризи не уникнути, про що заявляють практично усі експерти. У цих умовах дія зони вільної торгівлі з Україною стає більше необхідною Брюсселю, ніж Києву.

Європейським країнам треба терміново розширювати ринок збуту своєї продукції. Зокрема, це стосується і Польщі, яка виявляє надзвичайну активність у підтримці Києва на шляху в Європу. Продукція харчової промисловості РП слабко конкурує на європейському ринку. Саме після встановлення вільної торгівлі ворота для польського товару в Україну відкриються.

До прикладу, польський аналітик Гжегож Громадський прогнозує, що зриву переговорів щодо Угоди про асоціацію не буде, "тому що ніхто, принаймні більшість країн ЄС, у тому числі Польща, цього не хочуть".

Юрій Ходжаян (УНІАН)