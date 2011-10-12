Українські металурги збільшили виробництво основних видів продукції на 5-8%

Українські металурги протягом січня-вересня 2011 р. збільшили до аналогічного періоду 2010 р. виробництво основних видів продукції на 5-8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ сьогодні у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, за 9 місяців метпідприємства виробили 21,511 млн. тонн чавуну, що на 6%, або на 1,216 млн. тонн, більше, ніж за підсумками 9 місяців 2010 р.

Виробництво сталі за звітний період виросло на 8% (на 1,961 млн. тонн) - до 26,053 млн. тонн. Виробництво готового прокату виросло на 5%, або на 1,113 млн. тонн, - до 21,688 млн. тонн.

Виробництво метизів за січень-вересень збільшилося на 5%, або на 10 тис. тонн, - до 209 тис. тонн.

В. ХАРАХУЛАХ зазначив, що на 1 жовтня на метпідприємствах в роботі було 28 доменних печей (78%), 19 конвертерів (90%), 14 мартенівських печей (67%) та 7 електропечей (47%).