Москва. Україна розраховує, що складання літаків Ан-70 буде налагоджено у Казані.

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО у ході поїздки до Татарстану.

Він нагадав, що Казанське авіаційне об’єднання імені Горбунова свого часу було визначено міжурядовими рішеннями як підприємство, на якому здійснюватиметься складання військово-транспортного літака Ан-70.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, на першому етапі йшлося, що цей завод вироблятиме крило для Ан-70.

“Зараз вже пішло фінансування з української та російської сторони, але робота ще не почалася. Я звернувся з проханням до президента Татарстану, щоб він зі свого боку лобіював це питання перед федеральними органами РФ, щоб цей процес не затягувався у часі”, - сказав він.

“Наше розуміння таке, що в ідеалі - і це найбільше відповідає інтересам обох країн, - щоб повністю цей завод був визначений як підприємство для складання літаків Ан-70”, - наголосив посол.

В.ЄЛЬЧЕНО підкреслив, що попит на літаки Ан-70 є, і Міністерство оборони РФ в рамках Державної програми переозброєння планує придбати 20 таких повітряних суден.

Він також повідомив, що відвідав Казанський вертолітний завод, який на більшість своїх вертольотів встановлює двигуни, вироблені на українському підприємстві “Мотор Січ”.

“Це співробітництво йде нормальними темпами, і тут лише позитив”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН 17 серпня президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що на Київському заводі літак Ан-70 вже запущений в серійне виробництво. У 2013 році буде побудований перший серійний Ан-70 для потреб Міноборони України.

Водночас він повідомив, що поки не досягнуто остаточної угоди з Об`єднаною авіабудівною корпорацією (РФ) щодо виробництва цього літака в Росії.

За словами Д.КІВИ, спочатку планувалося, що збирати Ан-70 будуть на ульяновському підприємстві «Авіастар», проте зараз розглядаються самарський «Авіакор» і воронезький ВАСО.

16 серпня заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво Об`єднаної авіабудівної корпорації Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже у 2014 році, проте керівництво ОАК наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними договорами Росії й України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості у 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з’явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол про відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 був підписаний в серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.