У серпні промислове виробництво в Європі зросло

Брюссель. У серпні 2011 року промислове виробництво в країнах зони євро зросло на 1,2% порівняно з липнем 2011 року, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з серпнем 2010 року в серпні 2011 року промислове виробництво зросло на 5,3% в зоні євро і на 4,3% в ЄС-27.

У серпні 2011 року порівняно з липнем 2011 року виробництво в енергетичному секторі не змінилося в зоні євро і зросло на 0,3% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 1,7% в єврозоні і на 1,4% в ЄС-27, товарів нетривалого використання - зросло на 1,1% в зоні євро і на 0,7% в ЄС-27.

Виробництво товарів тривалого використання не змінилося в обох зонах. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 2,1% в єврозоні і на 1,6% в ЄС-27.

У серпні-2011, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з липнем 2011 року зареєстроване в Португалії (8,2%), Ірландії (4,4%), Італії (4,3%).

Найбільше зниження - в Данії (-3,0%), Швеції (-2,7%) і Болгарії (-2,1%).

У серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 3,5% в єврозоні та на 3,6% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 5,3% в зоні євро і на 4,7% в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого використання зросло на 1,9% в єврозоні і на 1,8% в ЄС-27, виробництво у сфері товарів тривалого використання виросло на 2,8% в єврозоні і на 1,1% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 12,2% в єврозоні і на 10,6% в ЄС-27

У серпні 2011 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно з серпнем-2010 в Естонії (22,7%), Ірландії (10,1%), Німеччині (7,8%) і Румунії (7,7%).

Найбільше зниження зареєстроване в Греції (-12,3%) і Мальті (-2,2%).

У липні 2011 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 1,1% в зоні євро і на 0,9% в ЄС-27 порівняно з червнем.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2011 року в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.