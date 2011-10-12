Україні тимчасово заборонили торгувати квотами за Кіотським протоколом

З 12 жовтня участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ) тимчасово припинена за порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом.

Таке рішення ухвалив сьогодні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) у Бонні, засідання якого транслювалося в режимі on-line на офіційному сайті комітету.

У засіданні взяла участь делегація України на чолі з міністром екології і природних ресурсів Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ.

Вчора, виступаючи на засіданні комітету, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ звернувся до комітету з проханням перенести слухання питання про невідповідність України на лютий, оскільки нинішній уряд зробив все, щоб виправити помилки попереднього уряду. При цьому він відзначив, що в новому кадастрі викидів ПГ за 1990-2009 рр. вже враховано всі зауваження міжнародних експертів. Крім того, міністр підкреслив, що країна зараз активно вирішує екологічні проблеми, звернув увагу на проекти міністерства зі сміттєпереробки, поводження з відходами хімічної промисловості, енергозбереження та інші проекти, фінансування яких передбачалося за рахунок Кіотського протоколу.

У прес-службі Держагентства екологічних інвестицій УНІАН пояснили, що санкції секретаріату РКЗК ООН тимчасові, і забороняють Україні вести проекти спільного здійснення за національною процедурою. Також Україні заборонено вести міжнародну торгівлю квотами на викиди ПГ. З механізмів Кіотського протоколу за Україною зберігається можливість реалізації проектів спільного здійснення за міжнародною процедурою, відзначили у відомстві.

Також у Держекоінвестагентстві нагадали, що цього тижня у Києві проходить розгляд Кадастру 1999-2009 рр. групою міжнародних експертів. У разі позитивного рішення за результатами перевірки і подальшого усунення виявлених експертами недоліків, торгівля одиницями встановленої кількості і одиницями скорочення викидів за національною процедурою буде відновлено, відзначили у відомстві.