Мінекології розраховує найближчим часом вирішити питання щодо Кіотського протоколу

Міністерство екології та природних ресурсів України сподівається на якнайшвидше скасування рішення про тимчасове призупинення участі України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ), ухваленого через порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології, про це міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявив, коментуючи рішення Комітету Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН), ухвалене на засіданні у Бонні (Німеччина).

«На жаль, помилки минулого уряду створюють проблеми щодо реалізації Кіотського протоколу в Україні», - зазначив міністр, нагадавши, що Комітет визнав некоректним ведення Україною Кадастру викидів парникових газів до 2008 року.

У повідомленні йдеться, що на одному з найближчих засідань Комітет розгляне звіт України про ведення Кадастру викидів парникових газів до 2010 року.

«Переконаний, що коли Комітет розгляне звіт про ведення Кадастру викидів парникових газів у 2010 році, всі проблемні питання будуть зняті. Це відбудеться найближчим часом», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на засіданні у Бонні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) тимчасово припинив участь України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів за порушення правил надання звітності щодо викидів ПГ за Кіотським протоколом.

Засідання Комітету з дотримання Кіотського протоколу відбулося 11-12 жовтня.