У МС створено механізм єдиних антидемпінгових та захисних заходів щодо імпорту товарів

У Митному союзі (МС) створений механізм застосування єдиних антидемпінгових і захисних заходів держав-членів Митного союзу щодо імпорту товарів, які походять з іноземних держав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Білорусі.

У повідомленні МЗС сказано, що нині завершується робота з переходу національних захисних заходів до колективних, формується необхідна організаційна і правова база.

"У рамках цієї роботи з 1 жовтня 2011 року набула чинності міжурядова Угода про регулювання постачань деяких видів сталевих труб, що походять з України, на території держав - членів Митного союзу", - пояснили у прес-службі.

Зокрема цим документом встановлені об'єми квот на імпорт цієї продукції у Білорусь, Казахстан і Росію, яка може бути поставлена без стягування антидемпінгових мит, уніфікованих у Митному союзі.

Розмір квоти для Білорусі у IV кварталі 2011 року складає 18 тис. тонн.