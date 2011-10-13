Азаров: Україна розраховує на підписання угоди про ЗВТ СНД на саміті глав Урядів 18 жовтня

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що на саміті Глав Урядів країн-учасниць СНД 18 жовтня у Санкт-Петербурзі буде підписано угоду про запровадження всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Про це він заявив у четвер на засіданні економічного прес-клубу, повыдомляється на сайт КМУ.

"Ми розраховуємо, що у Санкт-Петербурзі підпишемо угоду про запровадження зони вільної торгівлі. Для нас це надзвичайно важливо. Після запровадження ЗВТ ми отримаємо можливість активно просувати наші товари на ринки країн СНД", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава Уряду підкреслив, що 40 відсотків українського експорту спрямовується до Росії та країн СНД.

Крім того, він зазначив, що Україна також перебуває на завершальній стадії підписання Угоди про ЗВТ з Євросоюзом. М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна проводить консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі також і з іншими країнами світу, після укладення яких вдасться суттєво диверсифікувати експорт і покращити зовнішній платіжний баланс України.

"Ми проводимо переговори і з іншими країнами про запровадження зони вільної торгівлі. Після їх підписання ми розраховуємо поправити наш платіжний баланс, забезпечити та диверсифікувати вихід наших товарів на світові ринки - це стратегічна мета для нас", - підкреслив Прем'єр-міністр.