Підприємства України завершили січень-серпень з позитивним фінрезультатом 64,82 млрд.грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-серпні 2011 року склав 64 млрд. 820,4 млн. грн. проти 39 млрд. 361,9 млн. грн. за січень-серпень 2010 року.

Про це повідомляють на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 58,9% підприємств країни, їх фінансовий результат склав 130 млрд. 607,7 млн. грн.

Зі збитком звітний період завершили 41,1% підприємств України, їх фінрезультат склав 65 млрд. 787,3 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили зі збитком 43,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 25 млрд. 667,5 млн. грн. Прибуток отримали 56,4% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 70 млрд. 470,3 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-серпень 2011 року склав 44 млрд. 802,8 млн. грн..

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти "мінус" 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У 2010 році прибуток отримали 63,2% підприємств країни - вони завершили рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком 2010 рік завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.