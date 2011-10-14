В Україні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 15% – до 248 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-вересні 2011 р. (у порівняльних цінах) зріс на 14,6% порівняно з січнем-вереснем 2010 року і становив 247,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-серпня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання відзначено у Київській області – на 23,5% – до 11 млрд. 842,4 млн. грн., Черкаській області – на 21,4% – до 5 млрд. 071,5 млн. грн., Вінницькій області – на 20,8% – до 5 млрд. 186,3 млн. грн., Івано-франківській області — на 17,6% - до 4 млрд. 493 млн. грн., Житомирській області — на 17,4% - до 4 млрд. 696,8 млн. грн.