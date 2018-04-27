Вибір України: «блага» Митного союзу чи євроінтеграція?

Наближається час «Ч», коли Україні потрібно буде заявити про свій вибір - Росія чи ЄС. Але складається враження, з урахуванням подій останніх місяців, що вона його вже зробила, просто про це потрібно буде сказати привселюдно.

Отже, 18 жовтня прем`єр-міністр Микола Азаров вирушить до Санкт-Петербурга на засідання глав урядів СНД. Але основною подією цієї поїздки, звичайно, стане зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним, яка пройде з газовим акцентом. Але якого-небудь прояснення ситуації очікувати не варто. Швидше за все, офіційно буде заявлено, що вже стало традиційним, - переговори пройшли конструктивно. Та й сам Микола Янович раніше говорив, що питання потім буде обговорювати президент Віктор Янукович і знову-таки В.Путін (хороша посадова розстановка).

Ще одне питання пітерського форуму - створення зони вільної торгівлі в рамках СНД. Навряд чи угода буде підписана. Затягує процес Росія, якій даний проект вже не є цікавим. Вона робить ставку на Митний союз, який, за планами В.Путіна, повинен трансформуватися в Євразійський союз, а також Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка зміцнюється зараз Кремлем на противагу НАТО. З розпадом СРСР Росія, яка займала центральну позицію в союзі братніх республік, втратила масу переваг як в плані політичного панування, так і в економічній сфері. Перетерпівши два десятки років такий «принизливий» стан, вона вирішила відновити втрачену велич. Саме так Росія бачить щасливе майбутнє всіх, хто «добровільно» приєднається до її ідеї. За словами В.Путіна, вона полягає в «більш тісній координації економічної та валютної політики».

Про все це говоритимуть і 18 жовтня в Донецьку (зауважте, в один день з Пітером. М.Азаров заявляв, що основною газової надією буде зустріч В.Януковича та В.Путіна. То хто і куди полетить?). Там пройде другий Міжрегіональний українсько-російський економічний форум, в якому планується участь глав держав - сторін. Вже заявлено про намір підписати, як мінімум, 4 угоди. І хоча ставка робиться на те, що Віктор Янукович і Дмитро Медведєв обговорять головну тему - газову (що само собою має на увазі входження України до Митного союзу), влада заявляє, що документи будуть стосуватися суто прикордонного співробітництва. Швидше за все, вирішення газового питання не варто очікувати, тому що засідання міждержавної українсько-російської комісії, яка проводиться завжди напередодні доленосних переговорів (а газові є саме такими), і що пропонував зробити В.Янукович, перенесено на невизначений термін. Кажуть, що багато угод вимагають опрацювання. Але це за офіційними даними, а неофіційно все виглядає таким чином - чи Москва ще не всі «привілеї» для України прорахувала, чи Київ не зовсім підготувався до «урочистої» промови на користь євразійського напрямку розвитку. Як відомо, знижку нам пропонують в обмін на Митний союз і «консорціум» з управління ГТС, що, в принципі, одне і теж - повна залежність від «старого друга» за радянським табором.

До речі, найближчі три роки газ усередині Росії буде дорожчати на 15% в рік, у бюджеті на 2012-й це вже закладено. В принципі, субсидування тарифу для населення наближається до кінця, що обурює росіян. На яку ж тоді особливу знижку для України може піти Кремль...

А підготовка до входження України в МС вже ведеться повним ходом. Пропозиції України під кодовою назвою «3 +1» Кремль проігнорував. Ще в серпні, якраз до Дня Незалежності, Росія устами Д.Медведєва заявила, що у неї своє бачення як формату МС, так і газових домовленостей, зміни яких Москва не сприймає.

Для членства України в Митному союзі приготували таке: нам пропонують оформити угоду про технічне регулювання між МС і третіми країнами. Тобто, якщо Україна хоче мати з МС особливі відносини, то їй доведеться зробити так, аби її законодавство відповідало правилам Митного союзу.

Також будуть реформовані органи керування МС, створять спецкомісію, якій довірять наднаціональні повноваження. Думаю, не варто пояснювати, що таке «наднаціональні повноваження». А до 2012 року МС створить Єдиний економічний простір. Нікого не бентежить членство України в СОТ, хоча фігуранти G3 - Росія, Казахстан, Білорусь до СОТ не входять. Ну і як бути з відповідністю законодавства?

Нам кажуть, що з цим проблем не буде. Навпаки, лякають, що проблеми з`являться, якщо ми відмовимося від такої привабливої пропозиції. Відчути це на собі ми могли це вже влітку: загороджувальні заходи для металургійної продукції, вето на поставки м`ясо-молочних підприємств, митні проблеми і демпінгові ціни. І що головне, Росія в цій репетиції вийшла переможцем.

І ще про одне. Господарські суперечки з 2012 року в Митному союзі будуть вирішуватися в суді ЄврАзЕС (в якому Росія - знову-таки лідер, а свій Митний союз вона хоче розширити і за рахунок країн, що входять в цю організацію. Можете собі уявити, якими будуть рішення судів).

Що таке дружба «митного гуртка» чудово проглядається на білоруському прикладі. Відкинемо нафтові війни Мінська і Москви, всі фінансові проблеми країни, яка бореться з ними самостійно, без дружньої підтримки «брата по крові», а розглянемо таке хвилююче зараз Україну газове питання. Знижка дадуть Мінську вже в листопаді, але за 50% акцій «Бєлтрансгазу», які ще залишилися в управлінні Білорусі. Ось що на це заявив Олександр Лукашенко: «Ми не проти, але ми висуваємо свої вимоги. Перше, щоб по цій трубі завжди в повному обсязі прокачувався газ на Захід. Для того, аби ми мали певну плату за транзит, щоб «Белтрансгаз», якщо він буде російським, платив тут податки. Друга вимога полягає у виході на рівнодохідні ціни на газ. Ми пов`язуємо це з єдиними рівнодохідними цінами в Росії та Білорусі. До цього ще підштовхує і Єдиний економічний простір. В іншому випадку, який був нам сенс вступати в ЄЕП, якщо ми не маємо рівних можливостей. Повинні бути рівні умови».

А що стосується ціни, то під час формування бюджету Білорусі на 2012 рік закладається вона в розмірі 288 доларів за тисячу кубометрів, а в третьому кварталі ц.р. російський газ обходився Мінську в 286 доларів, у другому - 245 доларів. Думаю, не варто щось додавати.

А тепер трохи про Казахстан. Голова ради Казахстанської асоціації митних брокерів Геннадій Шестаков у вересні ц.р. прокоментував міжнародному діловому журналу KAZAKHSTAN так ситуацію: "На жаль, з плюсів поки можна назвати тільки сам факт того, що ми живемо в Митному союзі, і зростання бюджету, - заявив він в інтерв`ю. Уряд вже відрапортував про зростання надходжень до бюджету, але за рахунок чого це відбулося? За рахунок того, що мито стало більшим, товар на полицях - дорожчий. Російські товари за ціною "підтяглися" до імпортних аналогів, а платимо за все це ми, пересічні споживачі".

"Казахстан програв у всьому. У 2009 році середньозважене мито у нас було трохи більше 5%. До речі, для вступу до СОТ потрібно, щоб цей показник був не вище, ніж 7%. У Росії на той момент середньозважене мито було 18% , а у Білорусі - 12%. Зараз ми всі дружно "підтяглися" під 16%. У нас не було мита на продукти харчування, було мінімальне мито на побутову техніку. Сьогодні на якісь товари мита зросли на 10-20%, на інші в 3-4 рази, а якщо говорити про автомобілі, то в 30-40 разів", - зазначає Г.Шестаков

"Не стало легше й казахстанським виробникам товарів, які вони виготовляють із західної сировини з використанням західного обладнання і технологій, - вважає митний брокер. - Мито на обладнання збільшилося на 10-20%, на сировину і компоненти, які раніше завозили за нульовою ставкою, - на 20%. Тобто наш виробник отримав приріст собівартості ще до початку виробництва, а потім на неї ще накручуються виробничі витрати. І тепер, наприклад, ламінат, вироблений в Україні на бельгійському обладнанні, буде в будь-якому випадку дорожчий, ніж привезений безпосередньо з Бельгії. У підсумку вся високотехнологічна продукція, яка у нас виробляється, стала значно дорожчою".

То що вибирає Україна? Їй доведеться з цим розібратися до 20 жовтня. Саме тоді В.Янукович перебуватиме в Брюсселі. Європарламент таки дав добро на його візит. Решта залежить від президента.

Р.S. 65% українців підтримують європейську інтеграцію, точніше, європейські демократичні цінності, вони хочуть жити за чесними правилами. Не варто владі про це забувати, і не потрібно ніяких сюрпризів у вигляді відмови від евровектора, бо ЄС не забажав підписувати з Україною в нашому варіанті угоду про асоціацію. Адже це ми спровокували такий розвиток ситуації. У вогонь, як кажуть, не варто підливати олії...

Олена Бистрицька (УНІАН)