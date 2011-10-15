Міжнародні експерти позитивно оцінили український кадастр викидів парникових газів

Міжнародні експерти позитивно оцінили новий український кадастр викидів парникових газів.

Як повідомив УНІАН голова Державного агентства екологічних інвестицій України Сергій ОРЛЕНКО, в Україні завершила роботу група міжнародних експертів (ERT), яка розглянула нову редакцію Національного кадастру викидів парникових газів за 1990-2009 рр. Сьогодні були озвучені попередні висновки групи за результатами перевірки, які мають позитивний характер.

За його словами, в 2010-2011 роках була проведена серйозна робота над новим документом, і цей позитив відзначили міжнародні експерти.

С.ОРЛЕНКО підкреслив, що в ході роботи зі складання нового документа була проведена суттєва робота з формування національної системи обліку викидів парникових газів і самого кадастру, причому в секторі лісового господарства ця робота була проведена практично з нуля.

Голова відомства зазначив, що позитивний результат було отримано завдяки активній підтримці прем`єр-міністра України і апарату Адміністрації Президента, які фактично збудували систему подачі всіх необхідних цифр і показників зі сторони всіх задіяних міністерств і відомств, обласних адміністрацій тощо.

У зв`язку з цим С.ОРЛЕНКО підкреслив, що «міжнародні експерти відзначили й оцінили всю серйозність підходу української влади до вирішення проблем, пов`язаних із попереднім документом».

С.ОРЛЕНКО спрогнозував, що позитивна оцінка нової редакції документа експертною групою дозволяє говорити про те, що на найближчому засіданні секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) можливо відновлення права України на торгівлю квотами парникових газів.

«Позитивна оцінка документа означає, що на найближчому засіданні підрозділу із забезпечення дотримання секретаріату РКЗК ООН Україна буде відновлена в системі торгівлі квотами на викиди парникових газів і реалізації механізмів Кіотського протоколу. Проте це не означає, що ми можемо зупинятися на досягнутому, попереду має відбутися велика робота українських експертів, рівень яких отримав високу оцінку з боку ERT», - сказав С.ОРЛЕНКО.

Перевірка кадастру викидів парникових газів за 1990-2009 рік здійснювалася відповідно до вимог РКЗК ООН і Кіотського протоколу до неї. Сам кадастр був поданий у Секретаріат РКЗК ООН навесні 2011 року, остаточна версія – в липні цього року, відповідно до вимог РКЗК ООН і Кіотського протоколу.

Як повідомляв УНІАН, із 12 жовтня участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ) тимчасово припинена. Офіційною причиною стали зауваження до кадастру викидів ПГ за 1990-2008 рр. за порушення правил надання звітності про викиди ПГ по Кіотському протоколу.

Кадастр є базою показників по викидах і поглиначах парникових газів за 1990-2009 роки в усіх секторах промисловості, сільському господарстві, енергетиці, лісовому секторі, секторі відходів та їх переробки, транспортній промисловості та ряду інших галузей.