В Україні зростання промвиробництва у вересні становило 6,4%, у січні-вересні – 8,6%

В Україні зростання промислового виробництва у вересні цього року, порівняно з вереснем 2010 року, становило 6,4%, у січні-вересні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, у вересні, порівняно з серпнем ц.р., спад промвиробництва становив 0,3%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у вересні ц.р. проти вересня 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 9,1% (до серпня ц.р. – 0,8%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 3,7% (до серпня ц.р. – спад 0,7%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 13,9% (до серпня ц.р. – зростання 2%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва у вересні ц.р., порівняно з вереснем 2010 року, становило 6,5% (до серпня ц.р. – 1%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — зростання 6,2% (до серпня ц.р. – 10,5%).

У легкій промисловості у вересні зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 3% (до серпня ц.р. – спад 0,4%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра й виробів із нього – спад 3,5% (до серпня ц.р. – 0,6%), у виробництві шкіри, виробів із неї – спад 1,1% (до серпня ц.р. – зростання 0,6%).

В обробці деревини й виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва у вересні ц.р. проти вересня 2010 року становило 7% (до серпня ц.р. – 3,8%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 8% (до серпня ц.р. – спад 4,5%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – спад 24,3% (до серпня ц.р. – спад 14,7%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості у вересні ц.р. проти вересня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 9,4% (до серпня ц.р. – спад 2,3%), зокрема в хімічному виробництві – зростання 14,6% (до серпня ц.р. – спад 2,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 6,5% (до серпня ц.р. – спад 2,5%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 4,4% (до серпня ц.р. – 3,8%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у вересні ц.р., порівняно з вереснем 2010 року, зростання виробництва становило 7% (до серпня ц.р. – спад 3,6%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 16,4% (до серпня ц.р. – зростання 5,2%), зокрема у виробництві машин і обладнання – зростання 14,8% (до серпня ц.р. – зростання 7,7%), у виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – зростання 5,3% (до серпня ц.р. – зростання 8,8%), у виробництві транспортного обладнання – зростання 24,8% (до серпня ц.р. – 1,6%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання на рівні 0,5% (до серпня ц.р. – спад 9,6%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%, у 2010 році, порівняно з 2009 роком, зростання промвиробництва становило 11%.