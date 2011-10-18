ЄБРР знизив прогноз росту ВВП України у 2011 році з 5% до 4,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз росту валового внутрішнього продукту України у 2011 році з 5% до 4,5%.

Про це повідомляють на офіційному сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, також банк знизив прогноз росту ВВП України у 2012 році з 4,5% до 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року склав 316,48 млрд. грн.

Ріст валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 3,8%.