Держекоінвестицій: Україна відновить своє право на торгівлю квотами ПГ до квітня 2012 року

Державне агентство екологічних інвестицій прогнозує, що Україна відновить своє право на торгівлю квотами парникових газів (ПГ) до квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Держекоінвестицій Сергій ОРЛЕНКО.

За його словами, до 12 грудня поточного року Україна передасть на розгляд секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату проект звіту за підсумками перевірки нового національного кадастру викидів ПГ за 1990-2009 роки, а остаточний звіт буде подано на розгляд секретаріату 6 лютого 2012 року. Після цього, уточнив С.ОРЛЕНКО, згідно з процедурою, перегляд рішення секретаріату буде здійснено упродовж 4-5 тижнів. «Кінцевий звіт з`явиться у лютому, і це той звіт, який дозволить Україні відновити свій статус у Кіотських механізмах», - сказав керівник агентства, зазначивши при цьому, що відновлення статусу України слід очікувати наприкінці березня – на початку квітня.

Крім того, С.ОРЛЕНКО наголосив, що рішення про тимчасове припинення права України на торгівлю квотами не принесе прямих збитків підприємствам, що використовують Кіотські механізми, оскільки навіть у період зупинки українські підприємства вестимуть облік викидів, які можуть бути реалізовані у подальшому після відновлення статусу України секретаріатом Рамкової конвенції ООН. «Це, по суті, відкладений дохід, і ні про які збитки у прямому розумінні цього слова говорити не доводиться», - сказав С.ОРЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 12 жовтня 2011 року участь України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів тимчасово припинена. Офіційною причиною стали зауваження до кадастру викидів ПГ за 1990-2008 рр. за порушення правил надання звітності про викиди ПГ по Кіотському протоколу.

Кадастр є базою показників з викидів і поглиначів парникових газів за 1990-2009 роки в усіх секторах промисловості, сільському господарстві, енергетиці, лісовому секторі, секторі відходів і їх переробки, транспортної промисловості і ряду інших галузей.

Нагадаємо, за результатами роботи в Україні групи міжнародних експертів ERT, яка займалася вивченням Національного кадастру викидів парникових газів за 1990-2009 рр., у суботу, 15 жовтня, були озвучені попередні висновки за результатами перевірки, які носять позитивний характер.

За інформацією Мінекології, попередні висновки експертів ERT ляжуть в основу остаточного звіту про перевірку, що дозволить відновити участь України у міжнародній торгівлі викидами і механізмі спільного упровадження за національною процедурою.