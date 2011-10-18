Samsung зажадав судової заборони на продаж смартфонів iPhone 4S в Японії й Австралії

Компанія Samsung (Корея) посилила юридичні контрзаходи проти патентних порушень Apple (США) слідом за аналогічними клопотаннями, поданими до судів Франції та Італії, повідомили УНІАН у прес-службі компанії Samsung.

Згідно з повідомленням, 17 жовтня 2011 року компанія Samsung Electronics подала клопотання про накладення попередньої судової заборони до Окружного суду Токіо і до Судової реєстратури Нового Південного Уельсу (Австралія). Samsung просить суд припинити продаж смартфона Apple iPhone 4S у цих країнах.

Крім того, Samsung Electronics подав апеляцію на рішення австралійського суду від 13 жовтня про попередню судову заборону на продаж планшета Galaxy Tab 10.1.

У Японії Samsung також клопотав про негайну заборону на продаж пристроїв iPhone 4 і iPad 2.

У позовній заяві про заборону продажу зазначається, що компанія Apple припустилася істотних порушень прав інтелектуальної власності Samsung на один патент, пов`язаний із технологією High Speed Packet Access (HSPA), і на три патенти, що стосуються призначеного для користувача інтерфейсу.

У клопотанні Samsung, поданому в Австралії, зазначається на порушення трьох патентів на стандарти бездротового зв`язку, зокрема Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) і HSPA.

Враховуючи ці порушення, Samsung вважає, що продаж названих пристроїв Apple мають бути припинено.

«Компанія Apple продовжувала порушувати наші патентні права і безплатно використовувати наші технології. Ми більше не можемо не діяти і твердо захищатимемо нашу інтелектуальну власність», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, Apple iPhone 4S було анонсовано 4 жовтня 2011 року, а 14 жовтня почався офіційний продаж смартфона в Австралії, США, Канаді, Німеччині, Франції, Великій Британії та Японії. За даними компанії Apple, за перші 3 дні було продано рекордну за всю історію Apple кількість смартфонов – більш як 4 млн.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. (Південна Корея) — світовий виробник напівпровідників, телекомунікаційного і цифрового медіаобладанання тощо. Консолідований продаж компанії в 2010 році становив 135,8 млрд. доларів США.

Штат Samsung Electronics налічує близько 190,5 тис. співробітників, які працюють в 68 країнах світу.