ВР має намір удосконалити процедуру збору за забруднення довкілля

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 269 із 349 народних депутатів.

Законопроектом пропонується доповнити додаток 1 «Доходи державного бюджету України на 2011 рік» збором за забруднення навколишнього природного середовища та визначити його джерелом формування спеціального фонду державного бюджету.

Одночасно законопроектом пропонується доповнити статтю 20 закону про держбюджет-2011 пунктом 8 щодо зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів 70% збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) і тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50%, обласних бюджетів та бюджету Криму – 20%, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70%.