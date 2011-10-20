Україна та Іран вивчать можливість спільного виробництва літака Ан-158

Міністр промисловості, копалень і торгівлі Ірану Мехді ГАЗАНФАРІ заявляє, що Україна і Іран вивчають можливість створення спільного підприємства з виробництва літака Ан-158.

Про цей М.ГАЗАНФАРІ повідомив в інтерв'ю газеті "День" (№ 189 від 20 жовтня).

"Я знаю, що зараз розглядається можливість лізингу літаків Ан-148, а за результатами оцінки широкої іранської громадськості якості і можливостей літака Ан-158 буде укладено угоду про спільне виробництво цього літака", - сказав М.ГАЗАНФАРІ.