Економічні інтереси Києва та Брюсселя співпадають - експерт

Завершення переговорного процесу з ЄС щодо ЗВТ свідчить про те, що бізнес-інтереси і Києва, і Брюсселя співпадають. Таку думку в коментарі УНІАН висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО.

У своєму коментарі економічний експерт зазначив, що "завершення переговорного процесу з Європейським Союзом щодо усіх аспектів створення зони вільної торгівлі демонструє не лише глибоке розуміння і усвідомлення двома сторонами переговорного процесу необхідності просування вперед, а і те, що бізнес-інтереси і Києва і Брюсселя співпадають".

На думку О. УСТЕНКА, компроміс щодо найвідчутніших видах товарів - знайдено. При цьому, експерт звернув увагу на перспективи в конкретних напрямках, зазначивши, що "відносно незначна безмитна квота у європейських автомобілях, про яку вдалося домовитися сторонам, з деяким зменшенням лібералізаційного періоду, швидше за все, стимулюватиме перенесення частини іноземного автомобілебудування в Україну".

У загальнішому плані - можна було б очікувати перенесення частини інших європейських виробництв в Україну, включення українських підприємств в європейський технологічний ланцюжок, прогнозує експерт. На думку О. УСТЕНКА, для нашої країни це означає збільшення робочих місць, додатковий приплив інвестицій, нові технології і нові можливості для росту країни.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 19 жовтня під час візиту у Брюссель завершив переговори з європейським комісаром з питань торгівлі Карлом де Гухтом про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

А.КЛЮЄВ сказав, що завершення переговорів у частині зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом відкриває шлях до завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію в цілому до кінця поточного року.