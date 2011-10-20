Пинзеник про зону вільної торгівлі в рамках СНД: торгівля є, вільної - немає

Угодою про зону вільної торгівлі в рамках СНД передбачено все, крім вільної торгівлі. Так прокоментував підписаний днями документ екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.

У коментарі економіст зазначає: в Угоді є все, крім вільної торгівлі, адже вільна торгівля означає відсутність мит на експорт, імпорт, кількісних та інших обмежень.

«Невже газ став позицією вільної торгівлі? Та ні, енергетичні ресурси вилучені з цього режиму! Російські підприємства купуватимуть газ за однією ціною, а українські – у кілька разів вищою, - пояснює екс-міністр, при цьому наголошуючи, що за таких умов важко конкурувати. «Угода про вільну торгівлю при енергетичних вилученнях в інтересах однієї країни є нонсенсом».

У коментарі економіст звертає увагу, що підписанти не забули і про вилучення щодо імпорту з України. «З преси вже відомо про цукор. Оприлюднення текстів угод може показати й інші сюрпризи».

Водночас, В.ПИНЗЕНИК зауважив, що підписана угода не погіршує для країни вже наявних умов. Бо подібних угод про вільну торгівлю (точніше ілюзію вільної торгівлі) підписано в нас уже не одну як на двохсторонній, так і багатосторонній основі.

Зрозумілі переваги у торгівлі для Росії, де діють субсидовані ціни на газ. Можливо і ми колись доживемо до часу, коли українські національні інтереси захищатимуться хоча б так, як це робить російська сторона. Коли українська реакція на спільно знайдений скарб буде однозначною: ділити не по-братськи, а порівну, підсумував В.ПИНЗЕНИК.