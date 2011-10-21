Україна та Куба створять Ділову раду

Гавана. Україна та Куба створять двосторонню Ділову раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на українсько-кубинському бізнес-форумі, що відкрився сьогодні в Гавані.

Він надав високого значення установчій угоді між Торгівельно-промисловою палатою України та Торговою палатою Республіки Куби щодо створення українсько-кубинської Ділової ради, яка буде підписана в ході сьогоднішнього бізнес-форуму.

На думку Президента, ця угода запроваджує додатковий механізм для подальшого розвитку економічної взаємодії між країнами.

«Ми з оптимізмом дивимося на перспективи економічної співпраці між Україною та Кубою і сподіваємось на реформи на Кубі», - сказав Президент.

Він надав високого значення роботі міжурядової українсько-кубинської комісії торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Глава Української держави вважає, що подальша робота цієї комісії відповідатиме інтересам двох країн.

В ході промови В.ЯНУКОВИЧ високо оцінив виробничі та наукові досягнення Куби в галузях медицини, фармакології, генної інженерії, біотехнологій, і сказав, що Україна готова до співробітництва з Кубою у цих напрямках.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на важливості збереження і подальшого розвитку вже існуючих проектів. Він наголосив, що потрібно продовжувати розвивати діяльність спільних підприємств, створених в Республіці Куба за участю української компанії «АвтоКрАЗ». Зокрема, Президент зазначив, що подібний досвід необхідно запроваджувати і в сфері сільськогосподарського машинобудування.

Також він наголосив, що Україна є провідним експортером чорних металів, продукції хімічної промисловості, в тому числі мінеральних добрив, а також зернових культур та соняшникової олії. Крім того, Україна володіє найсучаснішими технологіями в авіа-космічній галузі, має унікальну мережу газо- та нафтопродуктів і може поділитись з Кубою відповідним досвідом.

«Ми готові запропонувати ще багато інших промислово-технічних можливостей України… Ми приїхали для того, щоб значно активізувати наші торгово-економічні відносини», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.