Мінекології проводитиме он-лайн моніторинг забруднювачів навколишнього середовища

Міністерство екології і природних ресурсів проводитиме он-лайн моніторинг підприємств - забруднювачів навколишнього середовища.

Про це в інтерв`ю «5 каналу» повідомив міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

"На сьогодні ми знайшли форму роботи з такими великими підприємствами - забруднювачами повітря, води, і ця форма називатиметься он-лайн моніторинг викидів", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, це дозволить за допомогою установки приладів щохвилини контролювати викиди в атмосферу і воду і нараховувати певні суми, які підприємства мають сплатити до бюджету.

Як сказав міністр, у Бюджетному кодексі передбачено, що частина коштів, починаючи з 2013 року, залишатиметься на рахунках підприємств-забруднювачів. "І ці підприємства за рахунок цих грошей проводитимуть реконструкцію очисних споруд, фільтрів на трубах. Ці підприємства погоджуватимуть ці реконструкції з міністерством", - сказав він.

Крім того, за словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, міністерство наполягатиме на проведенні екологічного аудиту найближчими роками на підприємствах.

"Ми внесли зміни до закону і посилили вимоги до екологічних аудиторів. Це має бути компанія, оскільки один аудитор не зможе перевірити одне велике підприємство", - сказав він.

За словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, у 2014-2015 роках 50% коштів, перерахованих до екологічного фонду, залишатиметься на рахунках підприємств, що стане стимулом для проведення реконструкції.