Злочевський сподівається, що вже з лютого Україна відновить торгівлю квотами на викиди

Міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сподівається, що вже у лютому 2012 року Україна може повернути собі право торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Про це він заявив в інтерв`ю «5 каналу».

"На сьогодні я спокійний. Група експертів виїхала, і якихось серйозних зауважень щодо ведення кадастру парникових викидів не було", - сказав він.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ відзначив, що нинішньому керівництву країни вдалося виправити всі помилки, «через які ми були позбавлені даного права на продаж».

За словами міністра, 1 листопада поточного року буде здано план щодо виходу з ситуації, яка склалася. "Сподіваюся, що у середині грудня питання нашого плану буде розглянуте, і наприкінці січня звіт експертів, які працювали у нас, надійде до секретаріату, і я сподіваюся, що наприкінці січня – на початку лютого 2012 року Україна знову зможе працювати у цьому напрямі", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 12 жовтня Комітет з дотримання Кіотського протоколу Конвенції ООН зі зміни клімату призупинив участь України в міжнародній торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Кіотський протокол було прийнято у Кіото 12 грудня 1997 року, він набрав чинності 16 лютого 2005 року. У ньому визначені порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладання спеціальних угод між сторонами протоколу.