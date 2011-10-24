Харківський тракторний завод має намір створити у Китаї спільне виробництво

"Харківський тракторний завод" (ХТЗ) має намір розширити співпрацю з Китаєм, зокрема, створити у цій країні спільне виробництво.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив виконавчий директор ХТЗ Сергій КАЛІНІН, підводячи підсумки робочого візиту на завод делегації Міністерства закордонних справ України.

За його словами, ХТЗ є орієнтованим на зовнішні ринки підприємством і сьогодні на експорт йде 80% продукції на суму близько 300 млн. грн. на рік.

Керівник повідомив, що більшість держав для експортерів висувають вимогу 50% локалізацій бізнесу, тобто, для просування продукції необхідно створювати спільні підприємства з місцевими компаніями. ХТЗ має спільні виробництва на території Польщі і Угорщини з 2005 року, Казахстану - з 2008 року, і два в Російській Федерації з 2008-2009 року.

Нині, повідомив директор заводу, ХТЗ поставляє продукцію у Китай і має намір створити там спільне виробництво. "Китай - величезний ринок збуту. Ця країна має певний сегмент тракторів - це міні-трактори, які продаються буквально в кожному магазині, але не робить машин такого тягового класу, як Харківський тракторний завод", - констатував керівник заводу.

Відповідно, зазначив С. КАЛІНІН, "ми цілком можемо зайняти нішу на цьому ринку". "Для того, щоб вийти на цей ринок, необхідно знайти партнера, створити спільне виробництво і разом реалізовувати техніку. Ми це робимо, і досить успішно, і я думаю, що після цієї зустрічі процес прискориться", - сказав він.

Як повідомили у прес-службі, у кінці минулого тижня в Харкові пройшла нарада "Налагодження ефективної взаємодії між Міністерством закордонних справ України і Харківської ОДА з пошуку шляхів розширення географії збуту продукції підприємств Харківської області" за участю представителів МЗС.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к.с. (колісні і гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються більш ніж з 250 найменуваннями сільгоспмашин і знарядь. Техніка використовується в усіх галузях сільського і комунального господарства, будівництві, у промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія і Африка.