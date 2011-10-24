Сан Пауло. Бразилія хоче побудувати інсуліновий завод за українськими технологіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

Він нагадав, що зараз реалізується стратегічний проект між Україною та Бразилією щодо поставок українського інсуліну. Посол зауважив, що бразильський уряд безкоштовно забезпечує своїх громадян інсуліном, і поставки українських ліків дозволили знизити ціну в 3-5 разів, що дозволяє економити понад 100 млн. доларів.

Бразильська сторона планує отримати українські технології виробництва інсуліну, і з 2014 року почне виробляти власний.