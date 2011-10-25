ОПЗ закінчив 9 місяців з прибутком 314,5 млн. грн.

ВАТ "Одеський припортовий завод" закінчило 9 місяців п. р. з прибутком 314,502 млн. грн. проти 147,328 млн. грн. збитку роком раніше.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомляється, що чистий дохід компанії збільшився на 62,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 3 млрд. 933,781 млн. грн., а валовий прибуток зріс у 9,5 разів - до 635,318 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ в 2010 році збільшив чистий збиток в 35,7 разів, у порівнянні з 2009 роком, до 87,169 млн. грн.