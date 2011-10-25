Янукович: Україна та Бразилія активізують роботу над проектом «Циклон-4 – Алкантара»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна та Бразилія рішуче налаштовані активізувати роботу над проектом «Циклон-4 – Алкантара».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він скаазв в інтерв’ю бразильській газеті O Globo.

«Ми вже інвестували 100 млн. дол., і я не маю сумніву, що цей проект стане реальністю найближчим часом. Завдання – завершити у 2013 році усі початкові роботи для запуску ракет», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави зазначив, що згідно з графіком робіт українська сторона виготовляє необхідне для проекту космічне обладнання, Бразилія, зі свого боку, завершила будівництво порту в Алкантарі, який потрібен для доставки цієї техніки з України.

Президент нагадав, що у 2004 році – на час старту цього проекту - в Україні, на жаль, розпочинався «складний період низької політичної стабільності», і внутрішні проблеми ускладнили процес прийняття необхідних рішень.

«Зараз, після виборів в обох державах, проект буде розвиватися швидко. Я подзвонив Президенту Ділмі РУССЕФФ після її вступу на посаду та повідомив про наше рішення інтенсифікувати роботу», - зазначив глава Української держави.

«Як зазвичай буває у таких проектах, ми уникаємо називати конкретні дати, однак я вірю, що у 2013 році нас чекатиме хороший сюрприз», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у 2003 році Україна і Бразилія підписали договір про довгострокову співпрацю зі створення ракетно-космічного комплексу (РКК) «Циклон-4» для запусків космічних апаратів на кругові навколоземні низькі і середні орбіти і на орбіту, перехідну до геостаціонарної, на бразильському приекваторіальному космодромі Алкантара. Реалізацію проекту здійснює створене у 2006 році українсько-бразильське СП «Алкантара Циклон Спейс».

Засновниками і учасниками СП з української сторони виступають ФДМ і НКАУ, які діють на користь ДКБ «Південне» і ВО «Південмаш», з бразильської – Міністерство науки і технологій і Космічне агентство Бразилії. Розмір статутного капіталу становить 105 млн. дол., розподіл часток – 50% на 50%.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, перший запуск у рамках програми було намічено на 2011 рік.