Бразильські інженери вивчатимуть український досвід ракетобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Президент Бразилії Ділма РУССЕФФ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За її словами, бразильські інженери поїдуть до України, щоб отримати досвід на заводах з виробництва ракетної техніки.

Д.РУССЕФФ наголосила, що співробітництво України та Бразилії у космічній галузі є символом великого потенціалу двосторонніх відносин між державами.

При цьому вона відзначила важливу роль спільного проекту України та Бразилії «Циклон-4 – Алкантара» з будівництва космодрому та запуску ракети.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на важливості цього проекту, зазначивши, що він стане знаковим для двох країн.