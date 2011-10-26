«Богдан Моторс» за 9 місяців скоротив збиток в 2,2 разу

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше ВАТ «Луцький автомобільний завод»), що входить в корпорацію «Богдан», в січні-вересні скоротило чистий збиток в 2,2 разу, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 140,005 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні «Богдан Моторс» збільшив чистий дохід в 2,7 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 2 млрд. 866,938 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації в 2, 8 рази - до 3 млрд. 370,266 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Богдан Моторс» скоротив чистий збиток на 58,9%, порівняно з 2009 роком, - до 255,506 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

В даний час методом повномасштабного виробництва випускаються легкові авто Lada і Hyundai.

Корпорація «Богдан» у червні 2008 року ввела в експлуатацію завод у Черкасах з виробництва легкових автомобілів, інвестувавши в цей проект понад 330 млн. дол.