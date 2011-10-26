Досягнути нульового травматизму на українських підприємствах заважає «людський фактор» - експерти

Досягненню нульового травматизму на українських промислових підприємствах заважає «людський фактор».

Про це говорили під час Міжнародної конференції з промислової безпеки, охорони праці, здоров`я та охорони навколишнього середовища, яка проходила 21 жовтня в Донецьку.

Під час конференції було відзначено, що 99% випадків виробничих травм спровоковано «людським фактором». «Так званий, нульовий травматизм, до якого всі прагнуть - це ідеальне підприємство, на якому всі працівники мають вищий ступінь відповідальності перед суспільством. В українських реаліях це більше схоже на фантастику, тому що найчастіше виходить, що порушує правила техніки безпеки один працівник, а жертвами стають його колеги», - підкреслювали під час заходу.

Водночас, учасники конференції переконані, що, незважаючи на всі труднощі, компанії повинні ставити перед собою таку амбітну задачу, як досягнення нульового травматизму на своїх підприємствах.

На думку генерального директора ТОВ «Метінвест холдинг» Ігоря СИРОГО, стратегія таких компаній повинна передбачати створення системи управління безпекою та впровадження корпоративних стандартів, спрямованих на зміну ставлення персоналу до питань промислової безпеки.

«Система управління безпекою повинна передбачати залучення та навчання персоналу всіх рівнів та використання цих стандартів у повсякденній практиці. Адже чи не всі нещасні випадки на виробництві відбуваються саме через помилки персоналу. Але основою політики безпечної праці має бути положення, де відповідальність за травми несе керівник », - зазначив І.СИРИЙ під час конференції.

Незалежний британський консультант з організації систем охорони праці Брюс СТЕЙЛІ вважає, що поведінка працівника - це відображення того, що роблять керівники. «Саме керівники створюють таке середовище, в якому відбуваються нещасні випадки: недосконалістю в навчанні та мотивації, якістю обладнання, помилковими інструкціями. Однак важко переконати працівника дотримуватися правил безпеки, його потрібно навчити і мотивувати», - переконаний Б.СТЕЙЛІ.

У своїх висновках учасники конференції підкреслили, що основне завдання будь-якої компанії, яка прагне до зменшення травм на виробництві, це зміна ментальності співробітника. А вирішувати це завдання, на думку експертів, бізнес повинен в тісній співпраці з державними органами.