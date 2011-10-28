Білорусь пропонує Україні створювати транснаціональні корпорації. Про це заявив прем`єр-міністр Білорусі Михайло М’ЯСНИКОВИЧ на зустрічі з українським бізнесменом Петром ПОРОШЕНКОМ, передає БЕЛТА.

Керівник білоруського уряду відзначив, що у Білорусі й України склалися міцні торговельно-економічні та культурні зв`язки, з нинішнім урядом України білоруський уряд підтримує добрі відносини. М.М’ЯСНИКОВИЧ нагадав про нещодавню зустріч з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, яка відбулася в Санкт-Петербурзі. Вона була покликана дати новий поштовх спільним проектам.

На думку прем`єра Білорусі, країнам необхідно переходити на нові форми партнерства - до створення транснаціональних корпорацій. "Ми, ніби, непогано навчилися торгувати між собою, але треба зараз разом робити нову продукцію, конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішніх ринках", - сказав він. Білорусь відкрила свою економіку і створює комфортні умови для реалізації найамбітніших проектів, наголосив М.М’ЯСНИКОВИЧ.

У свою чергу П.ПОРОШЕНКО відзначив, що Білорусь володіє цілою низкою інвестиційних переваг - кваліфікованою робочою силою, конкурентоспроможними цінами на сировину, в першу чергу в АПК, а також унікальним потенціалом у сфері машинобудування. «У нас цілий комплекс пропозицій до білоруської сторони і з харчової, і з машинобудівної промисловості, - сказав він. - Як нас проінформували, Білорусь також зустрічає нас не з порожніми руками, зустріч обіцяє бути продуктивною».

На думку бізнесмена, об`єднання конструкторського потенціалу, виробничих потужностей Білорусі й України створює унікальну сінергію, що дозволяє двом країнам бути присутніми на ринку з якісним, конкурентоспроможним за ціною продуктом. «Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв, створення логістичних комплексів тощо», - відзначив П.ПОРОШЕНКО на зустрічі 26 жовтня.