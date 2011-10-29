Україна в рамках ЗВТ з ЄС застосовуватиме вхідну ціну на секонд-хенд – П’ятницький

Україна в рамках дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом застосовуватиме вхідну ціну при ввезенні секонд-хенду.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» повідомив уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, коментуючи домовленості з питання створення ЗВТ з Євросоюзом.

За його словами, вхідна ціна розраховуватиметься виходячи із середньої ціни товару за три роки, помноженої на знижувальний коефіцієнт, розмір якого поки що не визначений.

«Ми придумали застосувати вхідну ціну, яка розраховуватиметься на підставі даних про контрактну вартість готових швейних виробів, що експортувалися в Україну за репрезентативний період, - попередні три роки. Тобто, ми беремо основні види виробів, дивимося митну статистику і митні вартості, розраховуємо середню величину і множимо на певний коефіцієнт, про який ми, думаю, домовимося найближчим часом», - повідомив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Такі заходи, на його думку, мають збільшити надходження до бюджету і допомогти виробникам товарів легкої промисловості збільшити виробництво.

«Секонд-хенд має завозитися в Україну за ціною, не нижчою за цю розраховану митну вартість. Не знаю, наскільки це допоможе нашій легкій промисловості, але якщо збережеться колишній обсяг секонд-хенду з ЄС, то надходження до бюджету зростуть у кілька разів. Адже офіційна вартість секонд-хенду на сьогодні просто сміхотворна», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.