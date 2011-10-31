«Кримський Титан» розраховує збільшити випуск двоокису титану майже удвічі

Завод «Кримський Титан» (р. Армянськ, Крим) планує збільшити випуск двоокису титану майже удвічі - з 105 до 200 тис. тон - до кінця 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ, який контролює завод, повідомив журналістам 30 жовтня в Сімферополі.

«Сьогодні "Кримський титан" виробляє 105 тисяч тон двоокису титану. Розраховуємо, що завод вийде на 200 тисяч», - сказав бізнесмен.

За його словами, підприємство зможе істотно збільшити потужність упродовж найближчих трьох років після будівництва третього цеху з виробництва двоокису титану.

«Грубо кажучи, 220-250 мільйонів доларів потрібно буде вкласти в будівництво», - сказав Д.ФІРТАШ.

Бізнесмен повідомив також, що наростити обсяг виробництва дозволить цех з випуску сірчаної кислоти. Закінчення будівництва очікується в березні 2012 року, в об`єкт вкладено 100 мільйонів доларів. «Завдяки цьому (комплексу з виробництва сірчаної кислоти – УНІАН) ми знімемо чималий екологічний тиск. У нас були старі радянські цехи. А фізично це дало можливість будувати третій цех "Титана"», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Компанія Group DF International є частиною групи компаній Group DF, яка належить Д.ФІРТАШУ.

Д.ФІРТАШ є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор і нерухомість.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.