Україні пора задіяти механізми СОТ для обмеження імпорту феросплавів - експерти

Україні пора задіяти механізми Світової організації торгівлі для обмеження імпорту феросплавів і захисту внутрішнього виробника.

Таку думку сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН висловили представники феросплавної галузі України.

Як нагадав екс-заступник міністра промислової політики України Сергій ГРИЩЕНКО, імпорт феросплавів в Україну окремими нормами не регулюється, а здійснюється згідно з нормами СОТ. «Виходячи з цих норм, якщо по тих чи інших товарах йде збільшення імпорту хоча б на 5% на рік, то можна говорити про елементи агресії на ринок і необхідність здійснення захисних заходів на вимогу внутрішніх виробників. Стосовно імпорту феросплавів ці цифри перекриті неодноразово. Якщо у 2008 році імпорт феросплавів в Україну становив близько 10%, то за підсумками першого півріччя цього року він перевищив 50%», - сказав С.ГРИЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, наскільки жорстко вводилися обмежувальні бар`єри стосовно експорту українських феросплавів. «Починаючи з 2000-х років, на наших феросплавників обрушився потік антидемпінгових розслідувань. На вимогу американських, а потім і європейських виробників феросплавів, вживалися захисні заходи, що обмежують експорт українських феросплавів на ці ринки. У нас же ніяких захисних заходів не здійснюється, що веде до різкого скорочення виробництва феросплавів в Україні. Адже це та галузь, в якій ми ще займаємо лідируючі позиції в світі, і буде дуже шкода, якщо Україна їх втратить», - підсумував експерт.

Як зазначив генеральний директор ВАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) Павло КРАВЧЕНКО, продукція українських феросплавних підприємств є цілком конкурентоспроможною. «Ми в змозі виконати вимоги наших підприємств до хімічного складу феросплавів, не лише за основними, але й за допоміжними компонентах, які обумовлюються в ексклюзивних замовленнях. Ми так само готові виконувати вимоги споживача до фракціонування феросплавів. Наше підприємство готове дробити 100% нашого металу, хоча це й ускладнює нашу роботу. Ми постійно стежимо за вимогами ринку і вкладаємо гроші в освоєння нових технологій», - сказав П.КРАВЧЕНКО.

У свою чергу, генеральний директор ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» Володимир КУЦИН зазначив, що перехід на імпортні феросплави нерідко призводить до збільшення їх витрати. «Наприклад, на Алчевському меткомбінаті після переходу на індійські феросплави різко збільшилася витрата феросплавів, необхідних для виплавки 1 тонни сталі. Це пояснюється тим, що якість індійських феросплавів значно поступається вітчизняним», - сказав В.КУЦИН і додав: «Потрібно також пам`ятати, що імпорт - річ непостійна, сьогодні поставки в Україну є, а завтра зарубіжний виробник переорієнтувався на інший ринок».

Віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В‘ячеслав БУТКО, кажучи про проблеми феросплавної галузі, звернув увагу на те, що імпорт феросплавів зростає на фоні різкого погіршення зовнішньоторговельного балансу української економіки. «Якщо за 9 місяців 2010 року негативне сальдо торгового балансу України становило лише 510 млн. дол., то за 9 місяців поточного року воно становило 5,5 млрд. дол., тобто у 10 разів більше. У зв`язку з цим абсолютно не зрозуміло, чому у нас не приділяється увага імпортозамісним галузям. У нас чомусь більше допомагають тим галузям, які об`єктивно не можуть скласти конкуренцію імпорту, а на розтерзання імпортерам віддають феросплавну галузь. При цьому, в Україні існує лише три галузі, по яких вона входить до десятки світових лідерів: сільське господарство, чорна металургія і феросплавна галузь», - сказав В.БУТКО.