ВР ратифікувала Конвенцію про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про ратифікацію Конвенції № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 298 із 386 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Дана Конвенція застосовується до всіх галузей економічної діяльності. Держава-член, яка ратифікує цю Конвенцію, після консультації на якомога ранньому етапі із заінтересованими представницькими організаціями роботодавців і працівників, може вилучати, частково або цілком, зі сфери її застосування окремі галузі економічної діяльності, наприклад морське судноплавство або рибальство, стосовно яких виникають особливі проблеми.

Даною конвенцією передбачено, що необхідно вживати заходів для консультування роботодавців і працівників з метою надання їм допомоги у виконанні юридичних зобов’язань.

Відповідно до Конвенції, компетентний орган чи органи забезпечують поступове виконання таких функцій: визначення у випадках, коли цього вимагають характер і ступінь небезпеки, умов, які регулюють проектування, будівництво та розміщення підприємств, уведення їх в експлуатацію, значні зміни, що впливають на них, та зміни, здійснювані для досягнення їхніх цілей, безпеку технічного обладнання, яке використовується в ході роботи, а також застосування процедур, визначених компетентними органами. Також передбачено визначати виробничі процеси, речовини та агентів, контакт з якими необхідно заборонити, обмежити або поставити в залежність від дозволу чи контролю компетентного органу чи органів; беруться до уваги небезпеки для здоров’я, що виникають унаслідок одночасного контакту з кількома речовинами або агентами.

Відповідно до Конвенції, від роботодавців повинно вимагатися настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, забезпечення безпечності робочих місць, механізмів, обладнання та процесів, які перебувають під їхнім контролем, і відсутності загрози здоров’ю з їхнього боку, забезпечення відсутності загрози здоров’ю з боку хімічних, фізичних та біологічних речовин й агентів, які перебувають під їхнім контролем, тоді, коли вжито відповідних захисних заходів, надавати у випадках, коли це є необхідним, відповідні захисні одяг і засоби для недопущення настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, загрози виникнення нещасних випадків або шкідливих наслідків для здоров’я.