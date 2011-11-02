Метпідприємства України за січень-вересень скоротили збитки на 52%

За попередніми даними, металургійні підприємства України за січень-вересень 2011 скоротили щодо січня-вересня 2010 р. доподаткові збитки на 52,1% - з 2,2 млрд. грн. до 1,053 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними джерела, рентабельність металургійної галузі за підсумками 9 місяців 2011 р. склала «мінус» 0,98% проти «мінус» 2% за результатами 9 місяців минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2011 р. метпідприємства отримали збитки в розмірі 1 млрд. грн. за негативної рентабельності 0,8%.