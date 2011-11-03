Мінськ. Українське ПАТ «Мотор Січ» виступить інвестором білоруського авіаремонтного холдингу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції директор департаменту авіації Міністерства транспорту та комунікацій Вадим МЕЛЬНИК.

За його словами, «Мотор Січ» виявляє цікавість до Оршанського авіаремонтного заводу. «Мотор Січ» – одне з провідних у світі підприємств із розробки, виробництва, ремонту й сервісного обслуговування авіаційних двигунів. «Мотор Січ» – це вже дуже серйозно, до такого великого підприємства прислухаються в світі. Планується, що ця компанія виступить як паралельний інвестор зі створення холдингу. Ще одним інвестором проекту визначено білоруське ЗАТ «Білтехекспорт», - сказав В.МЕЛЬНИК.

Проект передбачає модернізацію Оршанського авіаремонтного заводу, створення поряд із ним міжнародного мультимодального логістичного центру «Орша» в рамках співпраці заводу з гонконзькою компанією СВТ Development (Logistik) Limited.

За словами директора департаменту авіації, інвестор уже представив бізнес-план, який пройшов попередню експертизу.

«При правильному розрахунку й модернізації підприємство має високі шанси на успіх, спеціалізуючись на ремонті авіаційної техніки, в першу чергу вертольотів», - зазначив В.МЕЛЬНИК.

Довідка УНІАН. У травні 2011 року Олександр ЛУКАШЕНКО відвідав Оршанський авіаремонтний завод і зажадав пропозицій із залучення інвестицій. Йдеться про опрацьовування питання участі ЗАТ «Білтехекспорт» в інвестпроекті з модернізації заводу. Очікувані інвестиції в розвиток заводу – 45 млн. доларів.

ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» є провідним підприємством у Білорусі з виконання капітального ремонту різних модифікацій вертольотів Мі-8 (Мі-17), Мі-24, а також агрегатів різної авіаційної техніки.

ВАТ «Мотор Cіч» (Запоріжжя) – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих у Росії авіаційних двигунів.

Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний держатель, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.