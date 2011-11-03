Фірташ інвестує у свої нафтохімічні активи 2,8 млрд. дол. протягом 5 років

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ має намір інвестувати в ті, що належать йому нафтохімічні активи, 2,8 млрд. дол. протягом 5 років.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «День».

«У мене програма нафтохімії на чотирьох заводах на п`ять років розписана на 2,8 млрд. доларів. Розвиток нафтохімічного напряму дуже перспективний», - зазначив він.

При цьому Д.ФІРТАШ спростував інформацію про нібито його намір продати свій хімічний бізнес росіянам.

«Це - неправда. І для мене дивно чути ці розмови. Коли людина збирається щось продавати, то це видно. Коли людина хоче продавати, то він фарбує, наводить марафет і продає. Тому що немає сенсу вкладати, витрачати величезні гроші. Я купив заводи, розбудовую інфраструктуру, систему логістики, мережу хімічних супермаркетів, збільшую потужності, створюю програму нафтохімії. З нуля! Ми робимо те, чого раніше не робив ніхто», - підкреслив Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Українському бізнесменові і інвесторові Дмитру ФІРТАШУ належить Група компаній Group DF.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», – підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний железо-окисный пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

Під контролем Д. Фірташа знаходиться майже 70% виробництва аміаку в Україні, близько 60% – карбаміду і 100% – аміачної селітри. У лютому цього року стало відомо, що Д.Фірташ купив черкаський "Азот", у вересні 2010 р. було оголошено, що концерн "Стирол" увійшов в Ostchem Group – хімічний холдинг у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом Північнодонецького "Азоту". У Україні Group DF контролює також "Рівнеазот".

Д.Фірташ є власником крупних хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор і нерухомість.