Королевська: індустріальні парки дадуть можливість створити 300 тисяч робочих місць

Індустріальні парки сьогодні дають шанс провести серйозну технологічну революцію в Україні, залучити інвестиції, які будуть спрямовані на технології і на модернізацію. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час круглого столу у Верховній Раді, присвяченого публічному обговоренню проекту Закону України «Про індустріальні парки» (№ 8396).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, голова парламентського комітету і автор законопроекту вважає, що сьогодні важливо створити в економіці стимули і можливості для залучення інвестицій і відновлення депресивних територій. «Інститут індустріальних парків, який діє 115 років, давно продемонстрував свою ефективність. Ми вважаємо, що реалізація нашого законопроекту вже протягом трьох-чотирьох років дасть можливість створити понад 300 тисяч робочих місць і залучити в економіку України не менш як 8 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, індустріальні парки є привабливим інструментом для інвесторів. «Індустріальні парки сьогодні дають шанс провести серйозну технологічну революцію в Україні, залучити сюди розумні інвестиції, які будуть направлені на технології і на модернізацію. Головне, це дасть можливість сьогодні відновити національного товаровиробника», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що структура вітчизняної економіки дуже залежна від імпорту сировини, від кон`юнктури на зовнішніх ринках, що робить її вразливою і нестійкою. «Система індустріальних парків здатна прискорити залучення в країну іноземних інвестиції. Розвиваючи інфраструктуру, ми зможемо на практиці реалізовувати програму імпортозаміщення, про яку так багато говорять останнім часом. При цьому національний виробник перейде на абсолютно інший рівень якості, на новий рівень технологій. В цьому випадку ми більше споживатимемо більш якісних товарів, вироблених на території України, саме тут створюватимуться нові робочі місця», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що перед парламентом стоїть важливе завдання - прийняти закон про індустріальні парки. «Але ще більш серйозне завдання – упровадити цей закон, примусити його працювати не на папері, а в реальній економіці. Тільки тоді ми зможемо добитися, щоб на депресивні території, де розташовані кинуті підприємства, що залишилися ще з радянських часів, прийшли серйозні інвестори, відновили інфраструктуру і організували виробництво. Я вірю, що у разі правильного використання, вже у найближчі кілька років цей закон забезпечить технологічний прорив в економіці України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Законопроект «Про індустріальні парки» (№ 8396), було внесено у Верховну Раду народними депутатами В.КАСЬКІВИМ, Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, М.ЧЕЧЕТОВИМ і Л.ЛИТВИНОВИМ у квітні 2010 року. Прийнято у першому читанні в липні 2011 року. Проект закону дає юридичне визначення Індустріального парку, його мінімальний розмір в 7 га і визначає коло ініціаторів його створення. Законопроект чітко визначає права і преференції керуючої компанії і учасників Індустріального парку, включаючи питання державної підтримки. Керуюча компанія, створена ініціатором Індустріального парку, одержує земельну ділянку на правах оренди на 30 років.