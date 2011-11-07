Ціни виробників промпродукції з початку року зросли на 15,6%

В Україні зниження цін виробників промислової продукції у жовтні 2011 року порівняно з вереснем становило 1,8%, з початку року – зростання на 15,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. зростання цін виробників промислової продукції порівняно з попереднім місяцем становило 1,2%, у серпні - 0,5%, у липні – 0,1%, у червні – 0,5%, у травні – 2,6%, у квітні – 3,4%, у березні – 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні – 1,3%.