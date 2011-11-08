Пільги на ввезення літаків у РФ будуть діяти до випуску російських аналогів – Путін

Пільги на ввезення іноземних літаків у РФ діятимуть до моменту початку випуску російських аналогів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні Всеросійської конференції транспортників.

"Ми також розглядаємо і розраховуємо, що російські заводи найближчим часом вийдуть на серійне виробництво нового покоління літаків. Звичайно, я виходжу з того, що усі ці пільги з завезення іноземної техніки сьогодні потрібні, щоб забезпечити наявність парку, але ці пільги діятимуть до того часу, поки самі російські виробники не почнуть випускати відповідну техніку", - сказав В. ПУТІН.

Він повідомив, що влада РФ для оновлення регіонального авіапарку, починаючи з 2010 року, ввела нульову ставку ввізних митних зборів на середньомагістральні літаки з місткістю менше 50 посадкових місць.

За його словами, з наступного року уряд субсидуватиме процентні ставки по лізингових платежах у разі замовлення подібних машин. На ці цілі до бюджету закладено вже 2 млрд. руб. (близько 67 млн. дол.).

Російський прем'єр підкреслив, що розвиток міжрегіонального авіасполучення повинен стати пріоритетним завданням.

"Ненормально, коли люди з одного регіонального центру добираються в іншій через Москву або через Пітер", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на нараді з розслідування причин катастрофи літака "Як-42" під Ярославлем заявив, що Росія може відмовитися від підтримки своїх авіабудівників на користь купівлі літаків за кордоном.

Як відомо, Росія і Україна реалізовують ряд спільних проектів в галузі літакобудування. Зокрема, у кооперації з Україною у Воронежі виробляють регіональний близькомагістральний літак Ан-148.

АН-148 - регіональний реактивний літак нового покоління призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2-4,4 тис. км.