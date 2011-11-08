Азаров: зростання ВВП за 10 місяців склало 5,3%, промвиробництва – 9%

За 10 місяців зростання валового внутрішнього продукту в Україні становило 5,3%, зростання промислового виробництва – 9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на позачерговому засіданні Верховної ради Автономної Республіки Крим.

«За 10 місяців у нас зростання промислового виробництва на рівні 9%, зростання ВВП на рівні 5,3%. Це для нас надзвичайно непоганий показник. Тобто, ми починаємо виходити з тієї надзвичайно глибокої кризи», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, зростання ВВП України в III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

При цьому повідомляється, що зростання ВВП у III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника становило 2,2%.