Мінекономрозвитку представить програму розвитку ринку споживання промпродукції

У грудні Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представить уряду програму розвитку внутрішнього ринку споживання промислової продукції на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку Віталій МАЙСТРЕНКО.

«Ми проводимо глибокий аналіз стану розвитку галузей промисловості. За його результатами ми повинні внести до уряду пропозиції, як вийти з цієї ситуації, спираючись на програму розвитку внутрішнього ринку в Україні, прийняту в жовтні цього року», - сказав В.МАЙСТРЕНКО.

За його словами, міністерство розглядає внутрішній ринок споживання металопродукції як основний резерв для розвитку економіки України, зокрема будівництва, машинобудування, приладобудування. Директор департаменту відзначив, що в 2012 р. на метпідприємствах будуть розміщені держзамовлення, не уточнивши конкретних проектів.

За даними директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимира ВЛАСЮКА, який виступив на балансовій нараді, очікуваний в 2011 р. рівень внутрішнього споживання металопродукції в Україні становитиме 6,8 млн. тонн, експорт становитиме 23 млн. тонн.