В Україні за 10 місяців виробництво основних видів ЗРС виросло на 3-7%

В Україні за 10 місяців 2011 р. виробництво основних видів залізорудної сировини виросло до аналогічного періоду 2010 р. на 3-7%, виробництво окатишів скоротилося на 2%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

За січень-жовтень обсяги виробництва залізної руди виросли на 3%, або на 1,837 млн. тонн, - до 66,210 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату також збільшилося на 3%, або на 1,476 млн. тонн, - до 54,706 млн. тонн.

Виробництво агломерату виросло на 7% (на 2,352 млн. тонн) - до 35,007 млн. тонн.

Виробництво окатишів скоротилося на 2%, або на 395 тис. тонн, - до 18,193 млн. тонн.

За даними об'єднання "Металургпром", у січні-жовтні 2011 р. українські гірничорудні підприємства експортували близько 28 млн. тонн ЗРС, що на 1% більше, ніж за 10 місяців 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 9 місяців 2011 р. виробництво основних видів залізорудної сировини (ЗРС) виросло до аналогічного періоду 2010 р. на 2-7%, виробництво окатишів - скоротилося на 3%.