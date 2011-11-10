За 8 місяців кредиторська заборгованість метпідприємств виросла на 31% - до 77,6 млрд. грн.

За січень-вересень кредиторська заборгованість метпідприємств України виросла майже на 31% - до 77,6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

За цей же період дебіторська заборгованість збільшилася на 22,4% - до 68,4 млрд. грн.

Рентабельність металургійної галузі за 9 місяців склала "мінус" 1,2%, проти "мінус" 2% за підсумками аналогічного періоду 2010 р. Як повідомив на балансовій нараді представників підприємств ГМК в Дніпропетровську 9 листопада генеральний директор "Металургпрому" Василь ХАРАХУЛАХ, з позитивним фінансовим результатом працюють 4 метпідприємства - "АрселорМіттал Кривий Ріг», Алчевський меткомбінат, "Дніпроспецсталь" і Дніпропетровський метзавод ім. Комінтерну.

За його словами, також наблизився до рівня "нульової" рентабельності меткомбінат "Запоріжсталь".

В. ХАРАХУЛАХ заявив, що на листопад заборгованість держави перед метпідприємствами з повернення ПДВ складає 6.3 млрд. грн.

За уточненимм даними, за січень-вересень 2011 р. негативний фінансовий результат до оподаткування металургів скоротився до січня-вересня 2010 р. на 42,6% - до 1,35 млрд. грн.